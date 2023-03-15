Широкова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: ?

Отец ребёнка: Широков Кузьма

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: ?

Отец ребёнка: Широков Кузьма

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Широков Филипп

Отец ребёнка: Широков Кузьма

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.01.1917

Сын: Широков Игнат

Отец ребёнка: Широков Кузьма

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Широков Николай

Отец ребёнка: Широков Кузьма

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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