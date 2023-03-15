Широкова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: ?
Отец ребёнка: Широков Кузьма
Рождение ребёнка
1908
Дочь: ?
Отец ребёнка: Широков Кузьма
Рождение ребёнка
1911
Сын: Широков Филипп
Отец ребёнка: Широков Кузьма
Рождение ребёнка
19.01.1917
Сын: Широков Игнат
Отец ребёнка: Широков Кузьма
Рождение ребёнка
1925
Сын: Широков Николай
Отец ребёнка: Широков Кузьма
Смерть
Неизвестно