Штепа Кирилл Михайлович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1738
Отец: Штепа Михаил
Мать: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Параскева Кирилловна
Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Феодора Кирилловна
Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Анастасия Кирилловна
Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мартыненко Стефанида Кирилловна
Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ксения Кирилловна
Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Пелагея Кирилловна
Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно