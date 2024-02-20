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Штепа Кирилл Михайлович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Штепа Михаил

Мать: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Штепа Павел Кириллович

Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Рождение ребёнка
1770

Сын: Штепа Никита Кириллович

Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1773

Сын: Штепа Игнатий Кириллович

Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1775

Сын: Штепа Иван Кириллович

Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Параскева Кирилловна

Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1778

Сын: Штепа Нестор Кириллович

Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Феодора Кирилловна

Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Анастасия Кирилловна

Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мартыненко Стефанида Кирилловна

Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1789

Сын: Штепа Кондрат Кириллович

Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ксения Кирилловна

Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791

Сын: Штепа Антоний Кириллович

Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Пелагея Кирилловна

Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792

Сын: Штепа Степан Кириллович

Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1793

Сын: Штепа Семеон Кириллович

Мать ребёнка: Штепа Мария Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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