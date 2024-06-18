Голикова (Дернова) Василиса (Васса) Афанасьевна 1893 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Голикова (Дернова) Василиса (Васса) Афанасьевна

Место рождения

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.04.1909 ст.

Муж: Голиков Георгий (Егор) Иванович

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Поручителями по жениху были: Илларион Фёдорович Борзых и Гавриил Макарович Пастушков, по невесте: Игнатий Георгиевич Теремасов и Николай Григорьевич Писарев. Бракосочетание состоялось в Покровской цер... Показать все
Смерть
Неизвестно
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Похоронена на Троицком кладбище в одной могиле с Анастасией Ивановной Голиковой-Путинцевой.

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