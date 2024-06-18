Голикова (Дернова) Василиса (Васса) Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.04.1909 ст.
Поручителями по жениху были: Илларион Фёдорович Борзых и Гавриил Макарович Пастушков, по невесте: Игнатий Георгиевич Теремасов и Николай Григорьевич Писарев. Бракосочетание состоялось в Покровской цер... Показать все
Смерть
Неизвестно
Похоронена на Троицком кладбище в одной могиле с Анастасией Ивановной Голиковой-Путинцевой.