Терентий Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентий Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Отец

1726 г.р.

Мать

1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Прохор Григорьев

Мать: Матрона Илларионова

РС-1782, страница 1273 (МИХАЙЛОВО) Терентей Прохоров же сын (по последней ревизии написаны были лета 7) 3 ревизия ~1761-7=1754 Умре 1764-1754=10 лет
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1754
РС-1782, страница 1273 (МИХАЙЛОВО) Терентей Прохоров же сын (по последней ревизии написаны были лета 7) 3 ревизия ~1761-7=1754 Умре 1764-1754=10 лет
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