Терентий Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Прохор Григорьев
Мать: Матрона Илларионова
РС-1782, страница 1273 (МИХАЙЛОВО) Терентей Прохоров же сын (по последней ревизии написаны были лета 7) 3 ревизия ~1761-7=1754 Умре 1764-1754=10 лет
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1754
РС-1782, страница 1273 (МИХАЙЛОВО) Терентей Прохоров же сын (по последней ревизии написаны были лета 7) 3 ревизия ~1761-7=1754 Умре 1764-1754=10 лет