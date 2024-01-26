Лукашевич (Беловская) Светлана Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукашевич Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
17.10.2003
Сын: Лукашевич Денис Анатольевич
Отец ребёнка: Лукашевич Анатолий Николаевич