Лукашевич (Беловская) Светлана Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашевич (Беловская) Светлана Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2003 г.р.

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукашевич Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
17.10.2003

Сын: Лукашевич Денис Анатольевич

Отец ребёнка: Лукашевич Анатолий Николаевич

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