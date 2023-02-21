Григорий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Гирин Пётр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Степан Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авраам Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1829