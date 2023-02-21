Григорий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Гирин Пётр

Мать ребёнка: не указана

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Степан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авраам Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1829
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