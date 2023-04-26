Глазков Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазков Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Белкин Петр

Мать: Белкина Прасковья

Рождение ребёнка
20.02.1914

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Глазкова Анастасия

Рождение ребёнка
23.05.1918

Дочь: Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Глазкова Анастасия

Рождение ребёнка
15.05.1920

Сын: Глазков Иван Иосифович

Мать ребёнка: Глазкова Анастасия

Рождение ребёнка
06.12.1921

Дочь: Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Глазкова Анастасия

Рождение ребёнка
02.06.1922

Дочь: Серова Ксения Иосифовна

Мать ребёнка: Глазкова Анастасия

Рождение ребёнка
06.03.1925

Сын: Глазков Константин Иосифович

Мать ребёнка: Глазкова Анастасия

Рождение ребёнка
04.05.1936

Сын: Глазков Борис Иосифович

Мать ребёнка: Глазкова Анастасия

Рождение ребёнка
18.11.1938

Сын: Глазков Александр Иосифович

Мать ребёнка: Глазкова Анастасия

Смерть
1952
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