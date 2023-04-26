Глазков Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Белкин Петр
Мать: Белкина Прасковья
Рождение ребёнка
20.02.1914
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Глазкова Анастасия
Рождение ребёнка
23.05.1918
Дочь: Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Глазкова Анастасия
Рождение ребёнка
15.05.1920
Мать ребёнка: Глазкова Анастасия
Рождение ребёнка
06.12.1921
Дочь: Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Глазкова Анастасия
Рождение ребёнка
02.06.1922
Дочь: Серова Ксения Иосифовна
Мать ребёнка: Глазкова Анастасия
Рождение ребёнка
06.03.1925
Сын: Глазков Константин Иосифович
Мать ребёнка: Глазкова Анастасия
Рождение ребёнка
04.05.1936
Мать ребёнка: Глазкова Анастасия
Рождение ребёнка
18.11.1938
Сын: Глазков Александр Иосифович
Мать ребёнка: Глазкова Анастасия
Смерть
1952