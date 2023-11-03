Глазунов Прокопий Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазунов Прокопий Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1776

Сын: Глазунов Михаил Прокопьев

Мать ребёнка: Глазунова Пелагея Кирилова

Рождение ребёнка
22.10.1779

Сын: Глазунов Авраам Прокопьев

Мать ребёнка: Глазунова Пелагея Кирилова

Рождение ребёнка
27.01.1786

Дочь: Анна Прокопьева

Мать ребёнка: Глазунова Пелагея Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазунова Пелагея Кирилова

Смерть
Неизвестно
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