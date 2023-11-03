Глазунов Прокопий Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1776
Сын: Глазунов Михаил Прокопьев
Мать ребёнка: Глазунова Пелагея Кирилова
Рождение ребёнка
22.10.1779
Сын: Глазунов Авраам Прокопьев
Мать ребёнка: Глазунова Пелагея Кирилова
Рождение ребёнка
27.01.1786
Дочь: Анна Прокопьева
Мать ребёнка: Глазунова Пелагея Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно