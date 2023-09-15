Добров Андрей Станиславович
Место рождения
Дата рождения28.02.1969
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1969
Рождение ребёнка
04.07.1995
Дочь: Софья Андреевна
Мать ребёнка: Доброва Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1997
Мать ребёнка: Доброва Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.2000
Мать ребёнка: Доброва Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Доброва Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Доброва Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доброва Дарья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
журналист, теле- и радиоведущий, музыкант
Место жительства
Неизвестно