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Добров Андрей Станиславович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.02.1969

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1969

Отец: Королёв Станислав Викторович

Мать: Доброва Галина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.07.1995

Дочь: Софья Андреевна

Мать ребёнка: Доброва Дарья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.11.1997

Сын: Добров Василий Андреевич

Мать ребёнка: Доброва Дарья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.08.2000

Сын: Добров Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Доброва Дарья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добров Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Доброва Дарья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добров Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Доброва Дарья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доброва Дарья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
журналист, теле- и радиоведущий, музыкант
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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