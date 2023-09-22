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Klausen (Klausen) Leena
Klausen (Klausen) Leena
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.07.1863
Дата смерти
1863
Пол
Женский
Отец
Klausen Markus
1834 г.р.
Мать
Klausen (Patzmann) Mari
1834 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1863
Отец:
Klausen Markus
Мать:
Klausen Mari
Смерть
1863
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