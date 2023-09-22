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Klausen (Klausen) Leena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1863

Дата смерти

1863

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1863

Отец: Klausen Markus

Мать: Klausen Mari

Смерть
1863
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