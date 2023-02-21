Красулина (Никифорова) Иулиания Андрияновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Красулина Анастасия Авраамиевна
Отец ребёнка: Красулин Авраамий Федорович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Красулин Авраамий Федорович
Рождение ребёнка
16.07.1839 ст.
Сын: Красулин Илия Авраамиевич
Отец ребёнка: Красулин Авраамий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Красулин Василий Авраамиевич (Абрамович)
Отец ребёнка: Красулин Авраамий Федорович
Рождение ребёнка
06.02.1848
Дочь: Красулина Павла Авраамиевна
Отец ребёнка: Красулин Авраамий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно