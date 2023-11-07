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Пика Марфа Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1780

Дочь: Пика Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Пика Андрей Яковлевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1831

Сын: Пика Яков Прокофьевич

Отец ребёнка: Пика Прокофий Андреевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.12.1839

Сын: Пика Савва Прокофьевич

Отец ребёнка: Пика Прокофий Андреевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.02.1843

Сын: Пика Тит Прокофьевич

Отец ребёнка: Пика Прокофий Андреевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пика Прокофий Андреевич

Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
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