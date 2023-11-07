Пика Марфа Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1780
Дочь: Пика Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Пика Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
24.10.1831
Отец ребёнка: Пика Прокофий Андреевич
Рождение ребёнка
09.12.1839
Отец ребёнка: Пика Прокофий Андреевич
Рождение ребёнка
26.02.1843
Сын: Пика Тит Прокофьевич
Отец ребёнка: Пика Прокофий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно