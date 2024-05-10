Dölle (Defal) Maria Theresia Mathilde Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Dölle (Defal) Maria Theresia Mathilde

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Делле Фридрика Александра Августовна

Отец ребёнка: Делле (Dölle) Август (Friedrich Karl August) (Friedrich Karl August)

Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Делле (Dölle) Август (Friedrich Karl August) (Friedrich Karl August)

Рождение ребёнка
1815

Сын: Делле Федор Августович

Отец ребёнка: Делле (Dölle) Август (Friedrich Karl August) (Friedrich Karl August)

Рождение ребёнка
Между 08.01.1826 и 12.07.1826 ст.

Сын: Делле Яков Августович

Отец ребёнка: Делле (Dölle) Август (Friedrich Karl August) (Friedrich Karl August)

Рождение ребёнка
12.03.1831 ст.

Дочь: Делле (Делле) Анна Матильда Августовна

Отец ребёнка: Делле (Dölle) Август (Friedrich Karl August) (Friedrich Karl August)

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
После 1832

Дочь: Делле (Делле) Мария Матильда

Отец ребёнка: Делле (Dölle) Август (Friedrich Karl August) (Friedrich Karl August)

Рига, Rīga
Смерть
Неизвестно

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