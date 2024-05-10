Dölle (Defal) Maria Theresia Mathilde
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Делле Фридрика Александра Августовна
Отец ребёнка: Делле (Dölle) Август (Friedrich Karl August) (Friedrich Karl August)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Рождение ребёнка
Между 08.01.1826 и 12.07.1826 ст.
Рождение ребёнка
12.03.1831 ст.
Дочь: Делле (Делле) Анна Матильда Августовна
Отец ребёнка: Делле (Dölle) Август (Friedrich Karl August) (Friedrich Karl August)
Рождение ребёнка
После 1832
Дочь: Делле (Делле) Мария Матильда
Отец ребёнка: Делле (Dölle) Август (Friedrich Karl August) (Friedrich Karl August)
Смерть
Неизвестно