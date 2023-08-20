Квасова Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Квасов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Квасова Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Квасов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Квасов Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Квасов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Квасов Ларион Афанасьевич
Отец ребёнка: Квасов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Квасова Вера Афанасьевна
Отец ребёнка: Квасов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Квасова Федосия Афанасьевна
Отец ребёнка: Квасов Афанасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно