Квасова Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасова Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Квасов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Квасов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Квасова Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Квасов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Квасов Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Квасов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Квасов Ларион Афанасьевич

Отец ребёнка: Квасов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Квасова Вера Афанасьевна

Отец ребёнка: Квасов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Квасова Федосия Афанасьевна

Отец ребёнка: Квасов Афанасий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасов Афанасий Иванович

Смерть
Неизвестно
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