Влизко Георгий Константинович 27.06.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Влизко Георгий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1929

Отец: не указан

Мать: Влизко Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Влизко (Торжевская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.1945

Сын: Влизко Пётр Георгиевич

Мать ребёнка: Влизко (Торжевская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.06.1947

Дочь: Щитинина (Влизко) Тамара Георгиевна

Мать ребёнка: Влизко (Торжевская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1950

Дочь: Манюк (Влизко) Любовь Георгиевна

Мать ребёнка: Влизко (Торжевская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.09.1953

Дочь: Оселедец (Влизко) Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Влизко (Торжевская) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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