Влизко Георгий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1929
Отец: не указан
Мать: Влизко Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1945
Мать ребёнка: Влизко (Торжевская) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1947
Дочь: Щитинина (Влизко) Тамара Георгиевна
Мать ребёнка: Влизко (Торжевская) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1950
Дочь: Манюк (Влизко) Любовь Георгиевна
Мать ребёнка: Влизко (Торжевская) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1953
Дочь: Оселедец (Влизко) Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Влизко (Торжевская) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно