Сапелкин Мирон Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапелкин Мирон Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1912

Дочь: Мария Миронова

Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Тимофеевна

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