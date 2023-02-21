Сапелкин Мирон Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1912
Дочь: Мария Миронова
Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Тимофеевна