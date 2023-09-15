Трошин Михаил Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1897 ст.
Дата смерти16.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трошина Мария Ивановна
Захоронение (военное)
Неизвестно
Любунь, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.08.1943