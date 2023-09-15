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Трошин Михаил Поликарпович

Место рождения

Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1897 ст.

Дата смерти

16.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трошина Мария Ивановна

Захоронение (военное)
Неизвестно
Любунь, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.08.1943
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