Стамов Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтамов Павел Александрович

Стамов Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1991

Отец: не указан

Мать: Стамова Татьяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close