Поддубская (Гладких) ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поддубская (Гладких) ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА

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Место рождения

п.Карабулак, Талды-Курганский район, Талды-Курганская область

Дата рождения

25.06.1985

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

п.Карабулак, Талды-Курганский район, Талды-Курганская область
Бракосочетание
26.12.2014

Муж: Поддубский ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
17.06.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поддубский ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
17.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поддубский ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Калининград, город Калининград, Калининградская область
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