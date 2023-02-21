Поддубская (Гладких) ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
Место рожденияп.Карабулак, Талды-Курганский район, Талды-Курганская область
Дата рождения25.06.1985
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1985
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
п.Карабулак, Талды-Курганский район, Талды-Курганская область
Бракосочетание
26.12.2014
Рождение ребёнка
17.06.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поддубский ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Рождение ребёнка
17.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поддубский ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ