Иванова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Иванов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Борис Ефимович

Отец ребёнка: Иванов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Анатолий Ефимович

Отец ребёнка: Иванов Ефим Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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