Кырченов Иов Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКырченов Иов Павлович

Кырченов Иов Павлович

Место рождения

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Кырченов Павел Саввич

Мать: Трухина Мавра Андреевна

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Евсеевна

Место жительства
Неизвестно
Поломский, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Кырченова Евфимия Иевна

Мать ребёнка: Ксения Евсеевна

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Кырченова Ксения Иевна

Мать ребёнка: Ксения Евсеевна

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кырченов Хрисанф Йевич

Мать ребёнка: Ксения Евсеевна

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
1784
Поломский, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Кырченова Ефросинья Иевова

Мать ребёнка: Дарья Романовна

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Кырченова Степанида Иевова

Мать ребёнка: Дарья Романовна

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.