Кырченов Иов Павлович
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Кырченов Павел Саввич
Мать: Трухина Мавра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Евсеевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Кырченова Евфимия Иевна
Мать ребёнка: Ксения Евсеевна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Кырченова Ксения Иевна
Мать ребёнка: Ксения Евсеевна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Ксения Евсеевна
Место жительства
1784
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Кырченова Ефросинья Иевова
Мать ребёнка: Дарья Романовна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Кырченова Степанида Иевова
Мать ребёнка: Дарья Романовна
Смерть
Неизвестно