Кухарчук Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухарчук Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1984

Отец: Кухарчук Владимир Викторович

Мать: Кухарчук Вера Александровна

Бракосочетание
13.06.2012

Жена: Кухарчук Надежда Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дворец бракосочетания №1
Рождение ребёнка
21.10.2012

Сын: Кухарчук Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Кухарчук Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
28.05.2016

Дочь: Кухарчук Агата Дмитриевна

Мать ребёнка: Кухарчук Надежда Михайловна

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