Кухарчук Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1984
Бракосочетание
13.06.2012
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дворец бракосочетания №1
Рождение ребёнка
21.10.2012
Сын: Кухарчук Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Кухарчук Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
28.05.2016
Дочь: Кухарчук Агата Дмитриевна
Мать ребёнка: Кухарчук Надежда Михайловна