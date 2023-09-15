Бушланова (Иванищева) Варвара Федоровна
Место рождения
Дата рождения23.12.1879
Дата смерти21.04.1946
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1879
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Бушланов Алексей Антонович
Рождение ребёнка
30.10.1906
Дочь: Бушланова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Бушланов Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бушланов Роман Алексеевич
Отец ребёнка: Бушланов Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бушланов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Бушланов Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бушланов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Бушланов Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Дмитриева Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Бушланов Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Бушланова Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Антонида Алексеевна
Отец ребёнка: Бушланов Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бушланов Платон Алексеевич
Отец ребёнка: Бушланов Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бушланов Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Бушланов Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Бушланов Алексей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1946