Бушланова (Иванищева) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова (Иванищева) Варвара Федоровна

Место рождения

Остропятово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

23.12.1879

Дата смерти

21.04.1946

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1879

Отец: Иванищев Федор Петрович

Мать: Иванищева Дарья Симеоновна (Семеновна?)

Остропятово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Бушланов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Бушланов Алексей Антонович

Остропятово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.10.1906

Дочь: Бушланова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Бушланов Алексей Антонович

Остропятово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Бушланов Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Бушланов Алексей Антонович

Остропятово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Бушланов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Бушланов Алексей Антонович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бушланов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Бушланов Алексей Антонович

Остропятово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Дмитриева Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Бушланов Алексей Антонович

Остропятово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Бушланова Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Антонида Алексеевна

Отец ребёнка: Бушланов Алексей Антонович

Остропятово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Бушланов Платон Алексеевич

Отец ребёнка: Бушланов Алексей Антонович

Остропятово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Бушланов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Бушланов Алексей Антонович

Остропятово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Бушланов Алексей Антонович

Остропятово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Алексей Антонович

Смерть
21.04.1946
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