Бухарцова Стефания Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарцова Стефания Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Бухарцов Евтихий Сидоров

Отец ребёнка: Бухарцов Сидор Ильин

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Сидор Ильин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1787
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
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