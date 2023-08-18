Бухарцова Стефания Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Бухарцов Сидор Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухарцов Сидор Ильин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1787