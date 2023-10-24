Яковлев Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Сергей Викторович

Яковлев Сергей Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.2008

Сын: Яковлев Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Яковлева Екатерина Павловна

Бракосочетание
10.01.2013

Жена: Яковлева Екатерина Павловна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
14.06.2014

Дочь: Яковлева Втктория Сергеевна

Мать ребёнка: Яковлева Екатерина Павловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close