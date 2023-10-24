Яковлев Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.2008
Мать ребёнка: Яковлева Екатерина Павловна
Бракосочетание
10.01.2013
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
14.06.2014
Дочь: Яковлева Втктория Сергеевна
Мать ребёнка: Яковлева Екатерина Павловна