Клячина (Чуранова) Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1922
Дата смерти20.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1922
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Клячин Сергей Христофорович
Рождение ребёнка
06.03.1951
Отец ребёнка: Клячин Сергей Христофорович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Клячин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Клячин Сергей Христофорович
Рождение ребёнка
21.03.1955
Дочь: Смелкова (Клячина) Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Клячин Сергей Христофорович
Смерть
20.11.2001