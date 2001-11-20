Клячина (Чуранова) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлячина (Чуранова) Валентина Дмитриевна

Клячина (Чуранова) Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1922

Дата смерти

20.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1922

Отец: Чуранов Дмитрий Александрович

Мать: Чуранова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Клячин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Клячин Сергей Христофорович

Рождение ребёнка
06.03.1951

Сын: Клячин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Клячин Сергей Христофорович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Клячин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Клячин Сергей Христофорович

Рождение ребёнка
21.03.1955

Дочь: Смелкова (Клячина) Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Клячин Сергей Христофорович

Смерть
20.11.2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.