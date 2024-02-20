Долгая Дарья Ефимовна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1896
Дочь: Вырвич (Долгая) Ульяна Артемовна
Отец ребёнка: Долгий Артем Федорович
Рождение ребёнка
27.08.1898
Дочь: Матвиенко (Долгая) Анна Артемовна
Отец ребёнка: Долгий Артем Федорович
Рождение ребёнка
26.08.1901
Отец ребёнка: Долгий Артем Федорович
Рождение ребёнка
02.10.1903
Дочь: (Долгая) Пелагея Артемовна
Отец ребёнка: Долгий Артем Федорович
Рождение ребёнка
03.09.1905
Отец ребёнка: Долгий Артем Федорович
Рождение ребёнка
29.12.1909
Дочь: (Долгая) Ксения Артемовна
Отец ребёнка: Долгий Артем Федорович
Рождение ребёнка
25.10.1910
Дочь: (Долгая) Мария Артемовна
Отец ребёнка: Долгий Артем Федорович
Рождение ребёнка
23.11.1911
Дочь: (Долгая) Екатерина Артемовна
Отец ребёнка: Долгий Артем Федорович
Рождение ребёнка
01.07.1914
Дочь: (Долгая) Марфа Артемовна
Отец ребёнка: Долгий Артем Федорович
Смерть
Неизвестно