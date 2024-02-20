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Долгая Дарья Ефимовна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгий Артем Федорович

Рождение ребёнка
18.03.1896

Дочь: Вырвич (Долгая) Ульяна Артемовна

Отец ребёнка: Долгий Артем Федорович

Рождение ребёнка
27.08.1898

Дочь: Матвиенко (Долгая) Анна Артемовна

Отец ребёнка: Долгий Артем Федорович

Рождение ребёнка
26.08.1901

Сын: Долгий Иван Артемович

Отец ребёнка: Долгий Артем Федорович

Рождение ребёнка
02.10.1903

Дочь: (Долгая) Пелагея Артемовна

Отец ребёнка: Долгий Артем Федорович

Рождение ребёнка
03.09.1905

Сын: Долгий Михаил Артемович

Отец ребёнка: Долгий Артем Федорович

Рождение ребёнка
29.12.1909

Дочь: (Долгая) Ксения Артемовна

Отец ребёнка: Долгий Артем Федорович

Рождение ребёнка
25.10.1910

Дочь: (Долгая) Мария Артемовна

Отец ребёнка: Долгий Артем Федорович

Рождение ребёнка
23.11.1911

Дочь: (Долгая) Екатерина Артемовна

Отец ребёнка: Долгий Артем Федорович

Рождение ребёнка
01.07.1914

Дочь: (Долгая) Марфа Артемовна

Отец ребёнка: Долгий Артем Федорович

Смерть
Неизвестно

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