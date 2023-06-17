Неманов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неманов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неманов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Неманова Полина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неманов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Неманова Полина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неманова Полина Александровна

Смерть
Неизвестно
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