Батухтин (Юрьева) Валентина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батухтин (Юрьева) Валентина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1932

Дата смерти

08.02.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
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Место
Комментарий
Рождение
25.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1960

Сын: Батухтин Николай Александрович

Отец ребёнка: Батухтин Александр Никитич

Рождение ребёнка
31.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батухтин Александр Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батухтин Александр Никитич

Смерть
08.02.2007
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