Батухтин (Юрьева) Валентина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1932
Дата смерти08.02.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1960
Сын: Батухтин Николай Александрович
Отец ребёнка: Батухтин Александр Никитич
Рождение ребёнка
31.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батухтин Александр Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.2007