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Журавель Арина Петровна
Журавель Арина Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.04.2011
Пол
Женский
Отец
Журавель Пётр Владимирович
1989 г.р.
Мать
Журавель Светлана Андреевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.2011
Отец:
Журавель Пётр Владимирович
Мать:
Журавель Светлана Андреевна
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