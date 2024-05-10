Юдалевич Соня Соломоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Юдалевич Соня Соломоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдалевич Исай Абрамович

Рождение ребёнка
23.08.1886 ст.

Сын: Юдалевич Абрам Исаевич

Отец ребёнка: Юдалевич Исай Абрамович

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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