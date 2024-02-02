Юртаев Виктор Феофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юртаев Виктор Феофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1960

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1960

Отец: Юртаев Феофан Павлович

Мать: Юртаева Екатерина Абрамовна

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