Мальгин Яков Закирдонович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Мальгин Закирдон
Мать: не указана
есть данные д.р. 1900
Рождение ребёнка
03.01.1926
Дочь: Апполинария Яковлевна
Мать ребёнка: Мальгина Варвара
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Шахова Александра (Шура) Яковлевна
Мать ребёнка: Мальгина Варвара
Военная служба
30.08.1941
Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Свердловская обл., Еланский р-н, Знаменский с/с Дата и место призыва: 30.09.1941 Еланский РВК, Свердловская обл., ... Показать все
Военная служба
17.03.1943
Воинская часть: 3 осб 48 оморсбр 2 А Именной список части Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Свердловская обл., Еланский р-н, Знаменский с/с, д. С. Галиш Место призыва: Еланский РВК, Свердловс... Показать все
Военная награда
23.07.1943
Медаль «За оборону Ленинграда» Наградной документ Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 3 осб 48 оморсбр ПОГ ЛенФ Наименование награды: Медаль «За оборону Ленинграда» Приказ подразделения от:... Показать все
Лечение в госпитале
18.02.1944
Картотека ранений Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Свердловская обл., Еланский р-н, Знаменский с/с, д. Ст. Ганинева Дата и место призыва: Еланский РВК, Свердловская обл., Еланский р-н Воинско... Показать все
Лечение в госпитале
31.03.1944
Картотека ранений Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Свердловская обл., Еланский р-н, Знаменский с/с Воинское звание: рядовой Воинская часть: 308 сп Судьба: выписан Дата выбытия: 31.03.1944 При... Показать все
Военная служба
31.03.1944
Ленинградский ВПП Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Свердловская обл., Еланский р-н, Знаменский с/с Дата и место призыва: __.__.1942 Еланский РВК, С... Показать все
Военная служба
01.04.1944
Военно-пересыльный пункт: ПРБ 36 ЗСД Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1902 Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: ПРБ 36 ЗСД Прибыл в часть: 01.04.1944 Выбы... Показать все
Военная служба
07.06.1944
Военно-пересыльный пункт: 389 зсп Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Свердловская обл., Еланский р-н, Знаменский с/с Дата и место призыва: 30.09.1941 Еланский РВК, Свердловская обл., Еланский ... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.05.1945
Причина выбытия: пропал без вести Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Свердловская обл., Еланский р-н, д. Галишева Дата и место призыва: 30.08.1941 Еланский РВК, Све... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.05.1945
Причина выбытия: пропал без вести Место выбытия: Украинская ССР, Сталинская обл., Ямский р-н, с. Никифоровка, около Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: с. Голо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мальгина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лида
Мать ребёнка: Мальгина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Мальгина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Сергей
Мать ребёнка: Мальгина Варвара
Образование
Неизвестно
4 класса
Смерть
Неизвестно