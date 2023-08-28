Смирнова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1903
Дочь: Бебелина Антонина Арсеньевна
Отец ребёнка: Смирнов Арсений Федорович
Воскресенское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.04.1911
Сын: Смирнов Николай Арсентьевич
Отец ребёнка: Смирнов Арсений Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно