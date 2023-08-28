Смирнова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1903

Дочь: Бебелина Антонина Арсеньевна

Отец ребёнка: Смирнов Арсений Федорович

Воскресенское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.04.1911

Сын: Смирнов Николай Арсентьевич

Отец ребёнка: Смирнов Арсений Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Арсений Федорович

Смерть
Неизвестно
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