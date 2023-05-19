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Агрипина Кирилова

Место рождения

д. Верзний поволок, Зубцов

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Верзний поволок, Зубцов
Бракосочетание
15.01.1833

Муж: Никита Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1836

Сын: Михаил Никитич

Отец ребёнка: Никита Иванович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.01.1838

Муж: Иван Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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