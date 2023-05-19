Агрипина Кирилова
Место рожденияд. Верзний поволок, Зубцов
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Верзний поволок, Зубцов
Бракосочетание
15.01.1833
Муж: Никита Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1836
Сын: Михаил Никитич
Отец ребёнка: Никита Иванович
Бракосочетание
09.01.1838
Муж: Иван Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно