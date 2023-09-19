Жуйкова (Шарова) Нина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуйкова (Шарова) Нина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаров Кирилл Фёдорович

Мать: Шарова Мария

Рождение ребёнка
01.01.1950

Дочь: Жуйкова Марина Александровна

Отец ребёнка: Жуйков Александр Владимирович

Рождение ребёнка
21.03.1954

Сын: Жуйков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Жуйков Александр Владимирович

Смерть
Неизвестно
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