Жуйкова (Шарова) Нина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаров Кирилл Фёдорович
Мать: Шарова Мария
Рождение ребёнка
01.01.1950
Дочь: Жуйкова Марина Александровна
Отец ребёнка: Жуйков Александр Владимирович
Рождение ребёнка
21.03.1954
Сын: Жуйков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Жуйков Александр Владимирович
Смерть
Неизвестно