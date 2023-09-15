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Целищев Иван Филиппович

Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

До 1614 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1614 ст.

Отец: Целищев Филипп -

Мать: не указана

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1632 ст.

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1633 ст.

Сын: Целищев Евдоким Иванович

Мать ребёнка: не указана

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Целищев Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Целищев Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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