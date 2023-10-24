Шарафуллин Рашит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафуллин Рашит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.
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Дети

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Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахунова Назиба

г. Мегион Тюменской обл.
Развод
До 27.05.1985

Жена: Ахунова Назиба

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахунова Назиба

Смерть
Неизвестно
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