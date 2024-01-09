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Нестер Федоров

Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Федор Трофимов

Мать: Аграфена Кирилова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алена

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анна Нестерова

Мать ребёнка: Алена

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Прасковья Нестерова

Мать ребёнка: Алена

Рождение ребёнка
1809

Сын: Андрей Несторов

Мать ребёнка: Алена

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Никифор Нестеров

Мать ребёнка: Алена

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1840
Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

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