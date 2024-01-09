Нестер Федоров
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Федор Трофимов
Мать: Аграфена Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алена
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анна Нестерова
Мать ребёнка: Алена
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Прасковья Нестерова
Мать ребёнка: Алена
Рождение ребёнка
1809
Сын: Андрей Несторов
Мать ребёнка: Алена
Рождение ребёнка
1816
Сын: Никифор Нестеров
Мать ребёнка: Алена
Смерть
1840