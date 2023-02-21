Селиверстов Сергей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиС 1985 по 1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Торченкова Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиверстов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
С 1985 по 1988