Селиверстов Сергей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстов Сергей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

С 1985 по 1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Селиверстов Яков Илларионович

Мать: Селиверстова Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Торченкова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиверстов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
С 1985 по 1988
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