Кузнецов Григорий Ильинич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Кузнецов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Кузнецова Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Киприяновна
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Кузнецова Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Киприяновна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Кузнецов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Киприяновна
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Кузнецова Ефимья Григорьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Киприяновна
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Кузнецова Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Киприяновна
Смерть
Неизвестно