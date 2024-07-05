Кузнецов Григорий Ильинич 1694 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Григорий Ильинич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Кузнецов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Кузнецова Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Киприяновна

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Кузнецова Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Киприяновна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Кузнецов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Киприяновна

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Кузнецова Ефимья Григорьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Киприяновна

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Кузнецова Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Киприяновна

Смерть
Неизвестно

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