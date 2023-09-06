Селезнев Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Селезнев Аркадий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1981
Дочь: Половникова Елена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1985
Сын: Селезнев Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно