Селезнев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селезнев Аркадий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1981

Дочь: Половникова Елена

Мать ребёнка: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
02.08.1985

Сын: Селезнев Сергей

Мать ребёнка: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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