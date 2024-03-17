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Калайджи Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1971

Отец: не указан

Мать: Выходцева Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
13.10.1992

Сын: Калайджи Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.11.1994

Дочь: Калайджи Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.04.2003

Сын: Калайджи Георгий Иванович

Отец ребёнка: не указан

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