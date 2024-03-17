Калайджи Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1971
Отец: не указан
Рождение ребёнка
13.10.1992
Сын: Калайджи Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.11.1994
Дочь: Калайджи Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.04.2003
Сын: Калайджи Георгий Иванович
Отец ребёнка: не указан