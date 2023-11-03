Честных (Честнов) Иван Павлович
Место рожденияСимбирская губерния
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Честных Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно