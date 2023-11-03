Честных (Честнов) Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Честных (Честнов) Иван Павлович

Место рождения

Симбирская губерния

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Честных Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно
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