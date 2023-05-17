Копылов Прокопий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвей Фёдорович
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
12.05.1955
Дочь: Грузд Любовь Прокопьевна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
12.05.1955
Дочь: Копылова Любовь Прокопьевна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
29.04.?
Дочь: Давыдова Светлана Прокопьевна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Виктор Прокопьевич
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Геннадий Прокопьевич
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закусина Людмила Прокопьевна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно