Копылов Прокопий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопылов Прокопий Матвеевич

Копылов Прокопий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвей Фёдорович

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
12.05.1955

Дочь: Грузд Любовь Прокопьевна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
12.05.1955

Дочь: Копылова Любовь Прокопьевна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
29.04.?

Дочь: Давыдова Светлана Прокопьевна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Виктор Прокопьевич

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Геннадий Прокопьевич

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закусина Людмила Прокопьевна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close