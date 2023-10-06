Коровина Анна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Анна Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1987

Отец: Коровин Геннадий Васильевич

Мать: Коровина Валентина Дмитриевна

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