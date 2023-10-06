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Коровина Анна Геннадьевна
Коровина Анна Геннадьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.06.1987
Пол
Женский
Отец
Коровин Геннадий Васильевич
1952 г.р.
Мать
Коровина (Полякова) Валентина Дмитриевна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1987
Отец:
Коровин Геннадий Васильевич
Мать:
Коровина Валентина Дмитриевна
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