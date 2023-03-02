Шеметова (Шеметова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова (Шеметова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Шеметов Михаил

Мать: Шеметова Евгения

Смерть
Неизвестно
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