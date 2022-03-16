Литвина (Гуревич) Пана Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина (Гуревич) Пана Абрамовна

Место рождения

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Дата рождения

08.02.1928

Дата смерти

16.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1928

Отец: Гуревич Абрам Самуилович

Мать: Гуревич Надежда Борисовна

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Залман Моисеевич

Рождение ребёнка
30.03.1953

Сын: Литвин Владимир Залманович

Отец ребёнка: Литвин Залман Моисеевич

Рождение ребёнка
22.02.1959

Дочь: Литвина Ольга Залмановна

Отец ребёнка: Литвин Залман Моисеевич

Смерть
16.03.2022
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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