Литвина (Гуревич) Пана Абрамовна
Место рождения
Дата рождения08.02.1928
Дата смерти16.03.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1928
Рождение ребёнка
21.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвин Залман Моисеевич
Рождение ребёнка
30.03.1953
Сын: Литвин Владимир Залманович
Отец ребёнка: Литвин Залман Моисеевич
Рождение ребёнка
22.02.1959
Дочь: Литвина Ольга Залмановна
Отец ребёнка: Литвин Залман Моисеевич
Смерть
16.03.2022
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область