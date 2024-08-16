Родичев Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1908
Дата смерти26.01.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1908
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.12.1951
Рождение ребёнка
19.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родичева (Козлова) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
06.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родичева (Козлова) Любовь Николаевна
Смерть
26.01.1973