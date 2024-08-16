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Родичев Иван Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1908

Дата смерти

26.01.1973

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1908

Отец: Родичев Владимир Потапович

Мать: Родичева (Славышенская) Екатерина Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.12.1951

Жена: Родичева (Козлова) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
19.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родичева (Козлова) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
06.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родичева (Козлова) Любовь Николаевна

Смерть
26.01.1973

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