Панкова (Калинина) Васелиса Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкова Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Панков Андрей Леонтевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Панков Андрей Леонтевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панков Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Панков Андрей Леонтевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панков Андрей Леонтевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панков Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Панков Андрей Леонтевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно