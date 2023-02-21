Панкова (Калинина) Васелиса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова (Калинина) Васелиса Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Калинина Евдокия Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкова Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Панков Андрей Леонтевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Панков Андрей Леонтевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Панков Андрей Леонтевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Борис Андреевич

Отец ребёнка: Панков Андрей Леонтевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Панков Андрей Леонтевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Андрей Леонтевич

Смерть
Неизвестно
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